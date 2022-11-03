التجنيد الإلزامي يجس نبض الشباب العراقي في الرغبة بخدمة العلم

2022/11/03 | 11:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، الثلاثاء 1 تشرين الثاني 2022،...

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