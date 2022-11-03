انخفاض اسعار النفط العالمية بعد قرار الفيدرالي الامريكي رفع الفائدة 75 نقطة اساس

2022/11/03 | 11:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت العقود الآجلة للنفط في وقت مبكر يوم الخميس، مع ثبات الدولار على الموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن المخاوف بشأن مخاطر الإمدادات التي تلوح في الأفق أبقت أدنى الأسعار.وتراجع خام برنت 36 سنتا أو 0.37 بالمئة إلى 95.80 … Readmore

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