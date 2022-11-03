بالصور .. هيفاء وهبي ترد على منتقديها بحفل السعودية بصور جديدة

2022/11/03 | 11:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صوراً جديدة لها على الانستغرام، بعد الجدل الذي رافق صورها في حفلها الذي اقيم في السعودية مؤخراً.وأثارت وهبي، حالة كبيرة من الجدل في حفلها بموسم الرياض، بسبب تداول صور صادمة لها.وظهرت هيفاء وهبي … Readmore

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