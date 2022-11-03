الرافدين: فروع المصرف تمنح قروض المشاريع الصغيرة ٢٥ مليون

2022/11/03 | 11:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مصرف الرافدين ان فروع المصرف المتواجدة في بغداد والمحافظات تمنح قروض المشاريع الصغيرة البالغة ٢٥ مليون الى المواطنين من اصحاب المحال التجارية والورش والمهن الاخرى.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “تسديد القرض 6 سنوات وبفائدة ٦ بالمئة “.

وأكد ان “استثمار هذا القرض يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني والقضاء على البطالة”.

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