القصف يقطع الكهرباء عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية

2022/11/03 | 11:53 - المصدر: قناة التغيير

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نشرت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إنرجواتوم، الخميس، أن الكهرباء انقطعت عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد قصف روسي دمر خطوط الضغط العالي الباقية، ما يعني أن المحطة تعمل الآن باستخدام مولدات تعمل بالوقود فحسب.وأضافت أن المحطة لديها وقود يكفي لتشغيل المولدات لمدة 15 يوماً.

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