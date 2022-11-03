2022/11/03 | 11:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي، الخميس، أنه سيمدد المناورات الجوية المشتركة مع الولايات المتحدة التي تعد الأكبر من نوعها على خلفية «الاستفزازات الأخيرة» الكورية الشمالية.وأفاد سلاح الجو في بيان صدر بعد ساعات على إطلاق بيونغ يانغ ثلاثة صواريخ، أن «القوى الجوية المشتركة اتفقت على تمديد مناورات العاصفة اليقظة التي انطلقت في 31 أكتوبر نظراً إلى استفزازات الشمال الأخيرة».وفي أجزاء من شمال اليابان، صدرت أوامر للسكان بالاحتماء خلال عمليات إطلاق كوريا الشمالية صواريخ، تضمنت صاروخين قصيرَي المدى.غير أن الجيش الكوري الجنوبي أعلن أن «عملية إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً عابراً للقارات يُفترض أنها انتهت إلى الفشل».من جهتها، حضت الولايات المتحدة كل الدول على تعزيز العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، باعتبار أنها انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صاروخاً بالستياً عابراً للقارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن وسيؤول تتفقان على تمديد المناورات الجوية المشتركة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن وسيؤول تتفقان على تمديد المناورات الجوية المشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).