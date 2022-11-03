هبوط أسعار الذهب عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

2022/11/03 | 11:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة وتصريحات رئيس البنك “جيروم باول” التي مهدت لمزيد من الزيادات القادمة.

وقرر البنك المركزي الأمريكي أمس الأربعاء رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي الزيادة الرابعة على التوالي بهذا الحجم لتصل إلى النطاق 3.75% – 4%.

وأكد “باول” في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عقب القرار أنه لايزال من المبكر للغاية التفكير بشأن وقف عمليات رفع الفائدة، لكنه أشار إلى إمكانية خفض وتيرة الزيادات بدءًا من اجتماع ديسمبر المقبل.

وتتجه الأنظار في الوقت الحالي نحو بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، إلى جانب قراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن “آي إس إم” المنتظر صدورهما لاحقًا اليوم قبل تقرير الوظائف الأمريكية الشهرية المرتقب غدًا الجمعة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.75% إلى 1637.70 دولار للأوقية، كما انخفض سعر التسليم الفوري بنسبة طفيفة 0.12% إلى 1633.35 دولار للأوقية.

وهبطت أيضًا العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 1.78% عند 19.24 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.68% عند 923.60 دولار، كما تراجع سعر البلاديوم 0.30% إلى 1860.87 دولار.

واستقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عند 112.17 نقطة.

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