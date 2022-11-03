التضخم يشتعل في تركيا.. 85.5% الأعلى في ربع قرن

2022/11/03 | 11:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

استمرت معدلات التضخم في بلاد الأناضول في تسجيل مستويات قياسية، حيث ارتفع التضخم الذي صدر منذ لحظات مسجلاً زيادة تاريخية جديدة.

ووفقًا لبيانات مركز الإحصاء التركي، فقد زادت معدلات التضخم إلى مستويات 85.51%، مقابل توقعات بارتفاع 85.6%، بينما سجلت معدلات التضخم في سبتمبر مستويات 83.45%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت معدلات التضخم خلال أكتوبر 2022 بنسبة 3.54% مقابل 3.08% خلال سبتمبر الماضي، ومقابل توقعات بارتفاع بنسبة 3.6%.

وصدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي، والتي جاءت إيجابية، حيث ارتفعت خلال أكتوبر 2022 إلى 157.69، مقابل القراءة السابقة في أكتوبر 2021 عند مستويات 151.5%.

بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) (أكتوبر) بنسبة 7.83%، مقابل ارتفاع بنسبة 4.78% خلال سبتمبر الماضي 2022، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء التركي.

وتعد معدلات التضخم الحالية هي الأعلى التي تشهدها تركي منذ مطلع عام 1998، أي ما يقرب من 25 عام، والتي تأتي تزامنا مع تراجعات قياسية في العملة المحلية.

يأتي ذلك تزامنا مع إصرار المركزي التركي على المضي في اتجاه معاكس لتحركات البنوك المركزية حول العالم بشأن رفع أسعار الفائدة، حيث يتبع المركزي التركي سياسة خفض معدلات الفائدة.

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