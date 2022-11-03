2022/11/03 | 11:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز-بغداد
واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان تسديد القرض 6 سنوات وبفائدة ٦ بالمئة .
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اعلن مصرف الرافدين ان فروع المصرف المتواجدة في بغداد والمحافظات تمنح قروض المشاريع الصغيرة البالغة ٢٥ مليون الى المواطنين من اصحاب المحال التجارية والورش والمهن الاخرى .
واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان تسديد القرض 6 سنوات وبفائدة ٦ بالمئة .
مؤكدا ان استثمار هذا القرض يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني والقضاء على البطالة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: فروع المصرف تمنح قروض المشاريع الصغيرة 25 مليون ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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