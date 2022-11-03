مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي في الضفة والقدس

2022/11/03 | 11:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل فلسطيني، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال غرب القدس، على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش.

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