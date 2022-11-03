2022/11/03 | 12:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت قرعة تصفيات كأس آسيا للشابات تحت

20 عاماً منتخبنا في المجموعة الثالثة

بجانب أستراليا وغوام وقيرغيزستان

البلد المضيِّف، وذلك بعد سحب القرعة

التي جرت يوم الخميس في العاصمة

الماليزية كوالالمبور.





وم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرعة تصفيات آسيا للشابات: العراق الى جانب أستراليا وغوام وقيرغيزستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرعة تصفيات آسيا للشابات: العراق الى جانب أستراليا وغوام وقيرغيزستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).