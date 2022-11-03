"25 مليون دينار".. قرض حكومي للمشاريع الصغيرة

2022/11/03 | 12:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف "الرافدين" الحكومي، اليوم

الخميس، أن فروع المصرف المتواجدة في

بغداد والمحافظات تمنح قروض المشاريع

الصغيرة البالغة 25 مليون دينار الى

المواطنين من أصحاب المحال التجارية

والورش والمهن الاخرى.

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