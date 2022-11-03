التربية تقرر إلغاء عطلة السبت

2022/11/03 | 12:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهرت وثيقة صادرة من وزارة التربية،

صدور قرار بالغاء عطلة يوم السبت، لجميع

المراحل الدراسية وللمدارس الحكومة

والاهلية كافة.

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