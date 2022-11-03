برقية أمنية تكشف معلومات جديدة حول الضابط المعتقل بتهمة تهريب النفط

2022/11/03 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت برقية أمنية، اليوم الخميس، عن تفاصيل اعتقال ضابط بوكالة الاستخبارات والتحقيقيات الاتحادية بتهمة تهريب النفط شرقي بغداد.

وبحسب البرقية، التي تلقتها (بغداد اليوم)، والعائدة للفرقة الثالثة للمشاة 44، أنه "بالساعة 430 من تاريخ اليوم المصادف 3 / 11 / 2022 استخبرنا بدخول قوة امنية الى قاطع المسؤولية واعتقال المدعو حيدر عبدالله حسن عتيوي العميري تولد 1973".

وتوضح البرقية، أن "المعتقل عمله ضابط برتبة عقيد في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية يسكن منطقة البنوك/ قرب سوق الميثاق من قبل قوة خاصة من الامن الوطني".

وتؤكد البرقية، أن "الاعتقال تم من دون التنسيق مع القوة الماسكة للارض والاجهزة الامنية الاخرى".

وبوقت سابق من اليوم الخميس، افاد مصدر امني، باعتقال ضابط في وكالة الاستخبارات والتحقيقيات الاتحادية على صلة بقضية تهريب النفط.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "قوة خاصة من جهاز الأمن الوطني ووفقا لمذكرة قبض قضائية ألقت القبض على ضابط برتبة عقيد في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".

واضاف، أن "عملية القبض تمت بالقرب من سوق الميثاق ضمن منطقة البنوك شرقي العاصمة بغداد".

واوضح المصدر، أن "الضابط متهم بالانخراط ضمن شبكة تهريب النفط".

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم امس الاربعاء، تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة، وذلك بالتزامن مع تداول وثيقة تظهر اعتقال 9 ضباط في شرطة الطاقة.

وقال السوداني في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم): "وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين".

وأضاف أنه "بعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة"، مبينا انه "لن ندخر جهدا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة".

وفي وقت سابق، تداولت وسائل اعلام محلية، وثيقة تظهر اعتقال 9 ضباط في شرطة الطاقة ومواقع مسؤولية أخرى تتعلق بالطاقة.

وامس الاربعاء، كشف مصدر امني مطلع، تفاصيل جديدة عن اعتقال مدير شؤون العمليات بجهاز المخابرات ضياء الموسوي.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "القوة الخاصة التي اعتقلت ضياء الموسوي هي من استخبارات وزارة الداخلية ".

واضاف، أن "الموسوي لم يصل الى مبنى جهاز المخابرات اليوم"، مشيرا الى أن "الاعتقال تم قرب داره في شارع الاميرات بمنطقة المنصور غربي العاصمة بغداد".

واكد المصدر، أن "الاعتقال جاء وفقا لمذكرة قبض بتهمة الفساد والمشاركة بعمليات تهريب النفط العراقي".

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