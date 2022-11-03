المرور تفرض غرامة ’قاسية’ لمرتكبي مخالفة الـ’رونك سايد’

2022/11/03 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، قراراً بتغريم مرتكبي مخالفة الـ’رونك سايد’ 200 الف دينار.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ستكون غرامة 200 الف دينار لمن ارتكب مخالفة قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة".

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