الخطوط الجوية العراقية تعلن عودة رحلاتها بعد معالجة الخلل الفني

2022/11/03 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، استئناف رحلاتها بعد توقفها منذ ليلة امس.

وقالت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم عودة رحلات الناقل الوطني الى جميع القطاعات الخارجية بعد معالجة الخلل الفني في نظام خطة الطيران"، فيما قدمت اعتذارها للمسافرين عن تأخر رحلاتهم.

وليلة امس، قالت سلطة الطيران المدني العراقي، إن التوقف الذي حصل في مطار بغداد يشمل رحلات الخطوط الجوية العراقية فقط، فيما اشارت الى ان الملاحة الجوية لباقي الطائرات الاخرى مستمرة بالعمل.

واوضحت السلطة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "تـود سـلطة الطيـران المـدني العـراقي أن توضـح لكافـة مسافـرينا الكـرام وشـركات الطيـران العامـلة فـي مـطار بغـداد الـدولي بأن حـركة المـلاحة الجـوية فـي المـطار تسـير بانسـيابية عاليـة ولا تـوجد توقـف فـي أي مـن الرحـلات الجـوية باسـتثناء شـركة الخطـوط الجـوية العراقيـة بسـبب خـلل فـني فـي تنفيـذ رحـلاتها".

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