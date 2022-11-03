لقاح الفيروس المخلوي التنفسي للأطفال قد يتوفر العام المقبل

2022/11/03 | 12:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "فايزر" عن نهاية ما يسمّونه النتائج التجريبية "الواعدة" للقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) الخاص بها، ومن المقرر أن تقدّم البيانات لموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

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