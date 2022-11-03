بالوثيقة.. وزير الصحة يصدر امرا وزاريا بخصوص عمل الاطباء (الدوريين والمقيمين الاقدمين)

2022/11/03 | 12:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني

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وزير الصحة يصدر امرا وزاريا بخصوص عمل الاطباء (الدوريين والمقيمين الاقدمين) المركز الخبري الوطني.

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