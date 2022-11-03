الخطوط الجوية العراقية تعلن عودة رحلاتها الى جميع القطاعات الخارجية

2022/11/03 | 12:47 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عودة رحلاتها الى جميع القطاعات الخارجية .

وكانت الخطوط الجوية العراقية اعلنت امس الاربعاء عن ايقاف رحلاتها من مطار بغداد الدولي بسبب خلل فني نتج عن هجمة الكترونية ادت الى توقف جميع الخوادم لنظام خطة الطيران لشركة (Jeppesen) التي تقدم هذه الخدمة لشركة الخطوط الجوية العراقية .

وفي وقت لاحق اعلنت سلطة الطيران المدني، ان امـن مطار بغداد الدولي تمـكن مـن كشـف 6 اجـسام غريبـة معـدة وموصولـة باسـلاك كهربائيـة داخـل حقيبـة احد العامليـن الصينيين في شركة حفر الآبار النفطية cnpc الصينيـة اثـناء دخول حقائبهـم بالعجلة الخاصـة فـي المدخل الرئيس لمـطار بغـداد .

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