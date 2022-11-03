ائتلاف المالكي عن الانتخابات المبكرة: عام واحد غير كاف

2022/11/03 | 12:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، أن عام واحد غير كاف لإجراء انتخابات عامة مبكرة في العراق، مشددا على ضرورة تغيير المفوضية العليا وقانونها.

وقال النائب عن كتلة دولة القانون محمد الشمري، إن “إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة يحتاج إلى أمور أساسية، هي أن تكون هناك إرادة سياسية تفرض إما بالاتفاق او ضغط الشارع”، مشيراً في ذات الوقت إلى ضرورة “إقرار قانون ينظم الانتخابات البرلمانية المبكرة، وأمر أهم آخر هو وجود جهة فنية تقوم على الانتخابات”.

وأضاف الشمري، أن “موعد إجراء الانتخابات المبكرة يحتاج إلى دراسة”، موضحاً أن “هذا الملف لدى الحكومة، وهي من تعمل على ذلك حالياً”.

ورأى الشمري، أن “مدة سنة على إجراء الانتخابات غير كافية”، مؤكداً أن “الحكومة ستعمل على توصيات المحكمة الاتحادية من تغيير قانون الانتخابات البرلمانية والمفوضية العليا للانتخابات”.

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