نسخة نادرة من الطبعة الأولى للدستور الأمريكي تُطرح في مزاد

2022/11/03 | 13:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرح دار "سوزبي" أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، طبعة أولى أصلية و"نادرة جدّاً" من الدستور الأمريكي، للبيع في مزاد علني بمدينة نيويورك الأمريكية، متوقّعةً أن تُحقّق حوالي 30 مليون دولار.

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