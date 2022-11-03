الصحة تصدر امراً وزارياً بخصوص عمل الأطباء المقيمين (وثيقة)

2022/11/03 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم

الخميس، امراً وزارياً بخصوص عمل

الأطباء (الدوريين والمقيمين الاقدمين).

وبحسب كتاب صادر من الوزير ، فأنه "تقرر

عدم شمول الاطباء (الدوريين والمقيمين

الاقدمين) بنظام

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