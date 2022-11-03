اختتام بطولة كرة الطاولة في المعهد التقني كربلاء

2022/11/03 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت على قاعة الرياضية المغلقة في

المعهد التقني كربلاء بجامعة الفرات

الأوسط التقنية بطولة كرة الطاولة

لطلبة المعهد والتي جرت بين فريقي قسم

التقنيات الكهربائية وقسم التقنيات

المدنية.



وحضر ختام البطو

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