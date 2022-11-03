2022/11/03 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرع سبعة أشخاص واصيب اخر بحادث مروي

مروع في محافظة المثنى .

وقالت مديرية المرور العامة في بيان

لها وتلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه"

وقع الحادث نتيجة اصطدام بين مركبتين

ضمن الحدود الإدارية لمحافظ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:مصرع سبعة اشخاص واصابة شخص بحادث مروري مروع في المثنى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور:مصرع سبعة اشخاص واصابة شخص بحادث مروري مروع في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).