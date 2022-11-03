القبض على مجرم قتل صاحب منفذ في الكرادة

2022/11/03 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنتمكنت مديرية مكافحة اجرام، اليوم الخميس، من القبض على مجرم قام بقتل صاحب منفذ في منطقة كرادة مريم بالعاصمة بغداد بدافع السرقة.

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