السعودية.. نجاح عملية زراعة قلب انتقل من أبوظبي إلى الرياض

2022/11/03 | 13:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق طبي متخصص من مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، من إجراء عملية إزالة قلب من متبرع بدولة الإمارات، وزراعته لمريض بالمستشفى، وذلك خلال وقت قياسي.

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