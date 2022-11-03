’آفة’ الفضائيين ومزدوجي الرواتب.. رسالة نيابية للسوداني تتضمن ارقاماً ’صادمة’ بالأعداد

2022/11/03 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، وجود آلاف الفضائيين الذين يستلمون رواتب وهم غير موجودين في مؤسسات الدولة، فيما طالبت السوداني بإجراء صولة كبرى لإنهاء هذه الفوضى وارجاع المبالغ الى خزينة الدولة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـ(بغداد اليوم)، إنه "يوجد 300 الف فضائي يستلمون رواتب وهم غير موجودين بصورة فعلية في المؤسسات"، مبيناً أنه "هناك ما يقارب 200 الف موظف مزدوج الراتب".

وأضاف أنه "اذا أردنا إصلاح منظومة الرواتب فضلاً عن استيعاب الخريجين وغيرهم فلا بد من المضي بالسيطرة على هذه الرواتب وتحويلها الى درجات وظيفية حقيقية تحتاجها الدولة العراقية".

وطالب كوجر"رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء صولة ضدهم لغرض إرجاع هذه المبالغ لخزينة الدولة لاستيعاب الخريجين وغيرهم".

وفي وقت سابق حدد السوداني في منهاجه الوزاري أربع خطوات لمكافحة الفساد.

وجاءت في الترتيب الآتي:

1 – دعم وتفعيل الهيئات الرقابية في محاسبة الفاسدين ومتابعة ملفاد الفساد (الكبيرة على الخصوص).

2- إجراء مراجعة للعقود السابقة وخاصة الكبيرة منها بما عليها من ملاحظات تشير الى هدر بالمال العالم وتقويمها وفق القانون.

3- تبني خطة محكمة لاسترداد الأموال المهربة وإجراء ملاحقة دولية قانونية لضمان استرجاع تلك الاموال والمباشرة بالخطة بعد تشكيل الحكومة مباشرة.

4- إيلاء الجانب الوقائي الاهمية والدعم كجزء من برنامج مكافحة الفساد مستقبلاً والمباشرة العاجلة بتطبيق حوكمة الدوائر الحكومية وخاصة ذات الطابع الخدمي لتقليل الاحتكاك بين المراجعين وموظفي الدولة.

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