السجن المؤبد لداعشي ينتمي لـ’ولاية كركوك’

2022/11/03 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤبد ضد داعشي ينتمي الى ما يسمى بولاية كركوك.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القضاء العراقي اصدر حكماً بالسجن المؤبد ضد داعشي اعتقل في وقت سابق من قبل قوات الحشد الشعبي".

واضاف أن "الإرهابي كان ينتمي الى ما يسمى “ولاية كركوك” الصنف العسكري والدعم اللوجستي ويقوم بتزويد تنظيم داعش الارهابي بالغذاء والعتاد والأسلحة وتفخيخ وتدريع السيارات".

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