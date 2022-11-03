بالوثيقة.. القائد العام للقوات المسلحة يصدر أمراً بإعادة محمد البياتي إلى وزارة الدفاع

2022/11/03 | 13:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدر القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أمراً بانهاء انتداب الفريق الركن أول الركن محمد البياتي من العمل في مكتب رئيس مجلس الوزراء / سكرتيرا شخصيا للقائد العام للقوات المسلحة وإعادته إلى وزارة الدفاع.

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