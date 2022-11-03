بالوثيقة.. القائد العام للقوات المسلحة يصدر أمراً بإعادة محمد البياتي إلى وزارة الدفاع

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أمراً بانهاء انتداب الفريق الركن أول الركن محمد البياتي من العمل في مكتب رئيس مجلس الوزراء / سكرتيرا شخصيا للقائد العام للقوات المسلحة وإعادته إلى وزارة الدفاع.
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