2022/11/03 | 13:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت مصادر، 2022-11-03 عن قرارات أمنية وأمنية بايقاف مصارف الشرق الأوسط...

ظهرت المقالة بنوك ومصارف ممنوعة من مزاد العملة بعد الاشتباه بتورطها في نهب أموال الضرائب أولاً على المسلة.

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