لافروف من الاردن: نرحب بقرارات القمة العربية الأخيرة في الجزائر

2022/11/03 | 13:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الوجود الروسي في جنوب سوريا عامل استقرار في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا ضرورة التنسيق بين الأردن وروسيا بشأن الوضع في الجنوب السوري.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك … Readmore

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