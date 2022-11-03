دولة القانون: عام واحد غير كاف لإجراء انتخابات مبكرة في العراق ويجب تغيير المفوضية العليا وقانونها

2022/11/03 | 13:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، أن عام واحد غير كاف لإجراء انتخابات عامة مبكرة في العراق، مشددا على ضرورة تغيير المفوضية العليا وقانونها.وقال النائب عن كتلة دولة القانون محمد الشمري إن “إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة يحتاج إلى أمور … Readmore

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