رغم التضخم.. أرباح «بي إم دبليو» بالربع الثالث تفوق التوقعات

2022/11/03 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة «بي إم دبليو» الألمانية لتصنيع السيارات الفاخرة الخميس، ارتفاع صافي أرباحها الفصلية، وأبقت على توقعاتها للعام ككل بعدما ساعدها ارتفاع الأسعار على تقليل تأثير ارتفاع التكاليف ومشكلات سلاسل التوريد.وقال الرئيس التنفيذي أوليفر تسيبسه في بيان: «تؤكد نتائجنا القوية في الربع الثالث أن التحلي بالمرونة يولّد القدرة على التكيف، ونحن ماضون على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا لهذا العام».إلا أن الشركة حذرت من أن ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة سيضران بالقوة الشرائية للمستهلكين في الأشهر المقبلة.وذكرت أنها تتوقع أن تكون مبيعات العام بأكمله أقل قليلاً مما كانت عليه في 2021.ورغم انخفاض إجمالي المبيعات 9.5 في المئة مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، فقد قفزت أرباح الشركة في الربع الثالث 35.3 في المئة إلى 37.18 مليار يورو (36.49 مليار دولار)، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين بأرباح تبلغ 35.32 مليار يورو وفقاً لتقديرات «رفينيتيف».وبلغت أرباح «بي إم دبليو» قبل احتساب الضرائب 4.1 مليار يورو، متجاوزة توقعات المحللين عند 3.4 مليار يورو

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