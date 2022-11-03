2022/11/03 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وزارة الداخلية السورية، تفاصيل قيام زوجين بتعذيب طفلتهما باستخدام طرق تعذيب لا تصدق

حيث أوردت الداخلية السورية عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، تفاصيل ما تعرضت له الطفلة من تعذيب وأوضحت أن قسم شرطة الحميدية في حماة تلقى بلاغاً بوجود طفلة في حي البارودية تتعرض للتعذيب من قبل والدها وخالتها (زوجة أبيها).وتحركت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ، حيث تم العثور على الطفلة وشوهدت عليها آثار ندبات وكدمات وتبين أنها تبلغ من العمر 7 سنوات، وبسؤالها أفادت بأن والدها وزوجة أبيها قاما بتوثيق يديها بحبل ومنعها من الذهاب إلى المدرسة وضربها وحرق جسدها،كما كشفت الطفلة عن قيام والدها وزوجته بإجبارها على التبول على نفسها والنوم وهي مقيدة اليدين.وقامت الأجهزة الأمنية بتفتيش المنزل وعثرت على أدوات التعذيب وأوراق مدون عليها عبارات تستخدم في السحر والشعوذة، وأُلقي القبض على والد الطفلة وزوجته.وبالتحقيق معهما اعترف الأول بامتهانه أساليب السحر والشعوذة واحتياله على عدد من النساء بمبالغ مالية كبيرة باستخدام هذا الأسلوب، وقيامه بتعنيف وتعذيب ابنته وتكبيل يديها وإجبارها على التبول على نفسها، وضربها حتى خروج الدماء من رأسها وجسدها لاستغلالها بعمليات السحر والشعوذة.كما اعترف أنه عذب طفلته بمساعدة زوجته التي أكدت ما ورد باعترافات زوجها، كما اعترف بوجود شخص يعمل معه بالسحر وتم إلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بامتهانه السحر والشعوذة.وأكدت الداخلية السورية أنه تمت إحالة الطفلة إلى مجمع الأسد الطبي لتلقي العلاج اللازم، وسيتم تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يعذبان طفلتهما بطريقة لا تصدق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يعذبان طفلتهما بطريقة لا تصدق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).