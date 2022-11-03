باريس يفوز على جوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

2022/11/03 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز باريس سان جيرمان على جوفنتوس

بنتيجة 2-1 في ختام منافسات المجموعة

الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل كيليان مبابي ونونو مينديس هدفي

باريس في الدقيقتين 13 و69 بينما أحرز

ليوناردو بونوتشي هد

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