القوات العراقية تعتقل إرهابيين اثنين بمحافظة ميسان

2022/11/03 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات العراقية اليوم عن اعتقال

إرهابيين اثنين في إطار عملية أمنية،

بمحافظة ميسان شرق البلاد.

وذكرت قيادة عمليات المحافظة في بيان

صحفي اليوم أن القوات العراقية نفذت

مهمة أمنية كبيرة، أسفرت عن ا

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