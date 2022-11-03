وزير الموارد المائية يكشف عن ذمته المالية

2022/11/03 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، اليوم الخميس، عن ذمته المالية.

وذكر بيان مقتضب لوزارة الموارد المائية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، كشف عن ذمته المالية تنفيذا لتوصيات رئيس الوزراء محمد السوداني".

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