ترليونات الضرائب.. تحقيق الكرخ تكشف الإجراءات المتخذة لاستكمال تحقيقات القضية

2022/11/03 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الخميس، الاجراءات المتخذة لاستكمال التحقيقات في القضية الخاصة بالاستيلاء على الامانات الضريبية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، أن "المحكمة قد اتخذت اجراءات اضافية بحق عدد اخر من المتهمين من الهيئة العامة للضرائب، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد مقصريات جهات اخرى قد ساهمت في تسهيل الاستيلاء على هذه الاموال".

وأضاف أنه "رغم تشعب التحقيقات في القضية الا أن المحكمة ركزت على أهمية حصر المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها تمهيدا لاستردادها وقد شكلت لجنة مختصة لحصر المبالغ المالية والعقارات الموجودة داخل البلد وخارجه".

ولفت إلى أنه "في هذا الصدد قد تم وضع الحجز الاحتياطي على ما يقارب (55) عقارا في بغداد، وجاري التحري عن بقية العقارات في المحافظات الاخرى".

وتابع أنه " تم وضع الحجز على اسهم مالية عائدة للمتهم وعائلته تقدر قيمتها بـ (167.650.000.000) مائة وسبعة وستين مليار وستمائة وخمسون مليون دينار، فضلا عن ارصدة نقدية بقيمة (108.000.000.000 ) مئة وثمانية مليار دينار عراقي، اضافة إلى اسهم تقدر قيمتها بـ ( 100.000.000.000) مائة مليار دينار عراقي في احد المولات التجارية في بغداد".

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