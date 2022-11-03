2022/11/03 | 14:39 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق القبول المباشر ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/03 | 14:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق القبول المباشر ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق القبول المباشر ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).