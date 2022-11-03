2022/11/03 | 14:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KNFcrvUKw0g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا تراجعت الحكومة عن اجراء الانتخابات المبكرة؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا تراجعت الحكومة عن اجراء الانتخابات المبكرة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).