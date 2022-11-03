الديمقراطي الكردستاني يجدد الثقة لرئيسه مسعود بارزاني وينتخب نيجيرفان ومسرور نائبين له

2022/11/03 | 14:41 - المصدر: وكالة خبر

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جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني الثقة لرئيسه مسعود بارزاني فيما انتخب نيجيرفان بارزاني نائبا أولاً للرئيس، ومسرور بارزاني نائب ثانٍ.

تتمة..

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