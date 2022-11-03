لحظة مقاطعة صفارات الإنذار بثًا في كوريا الجنوبية.. صواريخ بيونغ يانغ الباليستية تثير موجة من

2022/11/03 | 14:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إن عدد الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية في يوم واحد تجاوز عدد الصواريخ التي أطلقتها في أي يوم مضى، مما دفع كوريا الجنوبية إلى إطلاق أول صفارات إنذار من غارة جوية منذ 6 سنوات.تقرير مراسل CNN ويل ريبلي ينقل لكم التفاصيل.

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