اليونان.. انتشال جثث أطفال والبحث عن مفقودين بعد غرق قارب مهاجرين

2022/11/03 | 14:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن خفر السواحل اليوناني، الخميس، غرق خمسة أطفال على الأقل من بين 22 شخصا تأكدت وفاتهم، إثر غرق مركب شراعي كان يقل مهاجرين، بينما تستمر عمليات البحث والإنقاذ عن 34 شخصا لا يزالون مفقودين.

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