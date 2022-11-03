انتخاب مسعود بارزاني مجدداً زعيماً للحزب الديمقراطي الكردستاني في المؤتمر العام الرابع عشر

2022/11/03 | 15:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوّت أعضاء مؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة دهوك في اقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، على التجديد بالاجماع لمسعود بارزاني رئيساً للحزب، و انتخب المؤتمر كلاً من نيجيرفان بارزاني نائبا أول للرئيس، ومسرور بارزاني نائبا ثانيا.فيما ينتخب المؤتمر خمسين عضوا في المجلس القيادي .وأعلن الزعيم الكردي مسعود بارزاني، صباح اليوم، انطلاق […]

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