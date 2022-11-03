2022/11/03 | 15:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل مهاجم بعد طعنه ضابطا إسرائيليا في البلدة القديمة في القدس الشرقية فيما أصيب ضابط ثان على ما يبدو بالخطأ بالطلقات التي أطلقها الضباط على المهاجم في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 © ا ف ب أحمد غرابلي القدس (أ ف ب) – أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل مهاجم يحمل سكينا نفّذ هجوم طعن الخميس أصاب […]

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