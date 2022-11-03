2022/11/03 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في نداء عاجل إلى مساعدة لبنان واليمن في التصدي لتفشي وباء الكوليرا.وأعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن قلقها الشديد إزاء تفشي داء الكوليرا في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجامعة العربية تطلق نداء لمساعدة بلدين بالتصدي للكوليرا المركز الخبري الوطني.

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