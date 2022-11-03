2022/11/03 | 15:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت وزارة التربية الموقف من قرار هيئة الرأي بخصوص تعليق عطلة يوم السبت الذي جاء نتيجة لاكتظاظ المدارس الثانوية والابتدائية بالطلبة والتلاميذ .

وأضافت الوزارة في بيانها بهذا الخصوص أن “الدوام سيكون للمدارس التي تعاني الاكتظاظ على أن يتم تقدير ذلك من قبل السادة المديرين العامين للتربية في بغداد والمحافظات كافة”.

وبينت أن “دوام الهيئات التدريسية والتعليمية والطلبة والتلاميذ سيبقى بواقع ( ٥ ) أيام في الاسبوع من ضمنها يوم السبت لتقليل اكتظاظ الطلبة والتلاميذ في الصفوف”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: دوام يوم السبت سيكون للمدارس التي تعاني الاكتظاظ) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: دوام يوم السبت سيكون للمدارس التي تعاني الاكتظاظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).