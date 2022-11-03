جون جوسيفاكيس برودكشنز تتعاون مع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم لإقامة حفل قرعة نهائي كأس الخليج العربي

2022/11/03 | 15:23 - المصدر: جون جوسيفاكيس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنادًا إلى آلاف الفعاليات التي أقامتها في أكثر من 100 بلد تجلب وكالة إدارة الفعاليات للشركات عناصر التميز الفني اللازمة للتعامل مع ظروف العمل التي تتسم بالديناميكية من خلال الدمج بين التنوع والتصميم.

دبي - أعلنت شركة جون جوسيفاكيس برودكشنز، وهي وكالة متخصصة لإدارة فعاليات الشركات بالأسواق الناشئة، وتقدم خدماتها واستشاراتها للعملاء حول العالم، نجاحها في إقامة حفل قرعة النهائيات الذي أقيم في البصرة بالعراق بتاريخ 25 أكتوبر، بالمشاركة مع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم. حفل القرعة الذي جذب حضورًا على أعلى المستويات من أكثر من 200 ضيف إقليمي حضره سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وسعادة السيد عدنان درجال وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم في ضيافة سعادة السيد أسعد العيداني مُحافظ البصرة.

وقد صرح جاسم الرميحي الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم: "يسعدنا الترحيب بإقامة بطولة كأس الخليج العربي في العراق بعد غياب استمر لأربعة عقود.



يمثل نجاح حفل القرعة الذي اُقيم بالتعاون مع شريكنا "جون جوسيفاكيس برودكشنز" نموذجًا يجب الاحتذاء به لإنجاح البطولة التي ستقام في يناير 2023.



أقدم عظيم امتناني لضيوفنا على حضورهم ودعمهم، وأقدم الشكر كذلك لممثلي الحكومات والشخصيات والمشجعين الرياضيين لإسهاماتهم في هذا الحدث الهام في تاريخ كرة القدم بدولة العراق الحافل بالأحداث التي تستدعي الفخر.

وقد أكد الرئيس التنفيذي جون جوسيفاكيس أن: "هذه الفعالية المهمة ستعزز من صورة العراق كوجهة لإقامة مزيد من الفعاليات، بما في ذلك فعاليات في قطاعات النفط والغاز ومواد البناء والمؤتمرات الطبية.



تعني خبراتنا التشغيلية في إدارة الجوانب اللوجستية للفعاليات في الأسواق الناشئة أننا نأتي بالتميز الفني ونتعامل مع ظروف العمل التي تتسم بالديناميكية من خلال الدمج بين التنوع والتصميم.



سوف تتصدر شركة جون جوسيفاكيس برودكشنز الاتجاه الرامي إلى توسيع استضافة أنشطة الرياضة والترفيه في العراق".

إن الشركة التي أسسها جون جوسيفاكيس منذ 25 عامًا تتطور بتسارع إلى إحدى شركات استشارات الفعاليات الرائدة في منطقة الخليج، والتي تساعد في تقديم تجارب إدارة فعاليات فريدة من نوعها. عَمِلت الشركة على سلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى مع حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، ومن بين هذه الفاعليات البارزة المشاركة في إقامة بطولات داكار 2022 وكأس أمم آسيا 2019 وكاس العالم لكرة القدم 2018 وكأس أمم آسيا 2011 والألعاب الأوليمبية 2008 وأثينا 2004.

للاتصال:

جون جوسيفاكيس

john@jossifakis.com

+971556800604

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