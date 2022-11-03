وزير النقل يصدر توجيهات للخطوط الجوية العراقية

2022/11/03 | 15:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير النقل رزاق محيبس السعداوي،

اليوم الخميس، توجيهات تخص توقيتات

رحلات الخطوط الجوية العراقية.

وذكرت وزارة النقل في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "وزير النقل رزاق محيبس

السعداوي أصدر توجيهات

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