التربية توضح قرار هيئة الرأي بشأن تعليق عطلة يوم السبت

2022/11/03 | 15:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة التربية، اليوم الخميس،

الموقف من قرار هيئة الرأي بخصوص تعليق

عطلة يوم السبت الذي جاء نتيجة لاكتظاظ

المدارس الثانوية والابتدائية بالطلبة

والتلاميذ.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

ال

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